Белгород, , 12:18 — REGNUM Девять аварий вследствие обстрелов со стороны Украины оперативно устранили энергетики Белгородской области за неделю с 16 по 22 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Россети Центр».

Столб с электрическими проводами Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, после взрыва снаряда вблизи подстанции Журавлёвка, питающей водозабор, осколки попали в бак трансформатора. В селе Солохи от обстрела украинскими военными произошёл обрыв воздушной линии электропередачи. В шебекинском селе Середа повреждены провода и опоры воздушных ЛЭП. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устраняют все технологические нарушения.

В целом, на энергообъектах филиалов «Россети Центр», расположенных в четырёх приграничных с Украиной районах, с 16 по 22 мая был зафиксирован 41 инцидент, из которых повышенный статус опасности получили 17.