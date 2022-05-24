Воронеж, 24 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Воронежской области завершено следствие по уголовному делу в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в крупной автоаварии, в которой погиб президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. О завершении следствия по делу сообщили 24 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно материалам уголовного дела, 29 декабря 2021 года обвиняемая, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь по дороге «М4 «Дон» — Малая Приваловка — граница Липецкой области» со стороны села Малая Приваловка Верхнехавского района в направлении Воронежа, не учла особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения. Женщина не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Camry, а затем — с автомобиле «Лада Ларгус».

В результате аварии на месте погиб 58-летний пассажир Toyota — погибшим оказался президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. Водитель и 18-летний пассажир того же автомобиля получили травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Об этом ранее: По факту гибели президента Воронежской ТПП возбуждено дело