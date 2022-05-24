Москва, 24 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в парламенте этой страны о том, что Украина вряд ли станет кандидатом на членство в ЕС, а такие обещания Киеву — это только «эмоциональное заявление», оценила 24 мая в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Много слов потратил Премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться», — написала она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что в данный момент ведется активная разработка новой концепции внешней политики России.