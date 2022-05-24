Кабул, , 11:52 — REGNUM Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока приказало афганским правительственным ведомствам, чтобы сотрудники-мужчины носили бороды и головные уборы и не работали с женщинами под одной крышей. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Правительственным органам также дано указание пресечь доступ в учреждения женщин, не носящих предписанную талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одежду.

Один из госслужащих сообщил Afghanistan International, что соблюдение этих правил уже началось. По его словам, кроме сотрудниц сферы здравоохранения и образования, женщины-служащие других учреждений находятся дома и приходят в свои офисы только по четвергам, чтобы расписаться в своей явке.

Другой правительственный чиновник сообщил телеканалу, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только заставляют мужчин носить бороды и головные уборы, но и посещать коллективные молитвы. Он добавил, что радикалы также обязывают сотрудников после молитв слушать пропаганду движения, что мешает работе с посетителями.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отправили письмо властям Гардеза с требованием действовать в соответствии с этим приказом. Однако житель Гардеза сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также написали владельцам магазинов города, приказывая им носить бороды и не обслуживать женщин, чья одежда не соответствует требованиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После прихода к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие ограничения, особенно в отношении женщин. Обязательное ношение чадры, сегрегация в университетах, закрытие школ для девочек старше шестого класса и гендерная сегрегация в парках, а также принуждение женщин-ведущих носить никаб — это лишь некоторые из ограничений, наложенных на женщин талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).