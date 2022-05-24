Москва, 24 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Россия, Донецкая и Луганская Народные Республики вправе требовать репарации от коллективного Запада за восемь лет агрессии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Он добавил, что «сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников».