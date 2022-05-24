Бангкок, 24 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Индонезия высоко оценила желание Японии обсудить инициативу Asia Japan Investing for Future Initiative для развития экономики региона, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

«Мы ценим и приветствуем усилия по реализации инициативы Asia Japan Investing for Future. Это делается для того, чтобы гарантировать, что инициатива принесет пользу экономике региона», — заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.

Двусторонняя встреча с министром экономики и торговли Японии состоялась на полях встречи министров торговли АТЭС в Таиланде.

Министр торговли заявил, что есть по крайней мере три вещи, которые беспокоят Индонезию в связи с этой инициативой, а именно связанные с ожидаемыми результатами, механизмами финансирования и планами сроков реализации.

Министр торговли выразил желание Соединенных Штатов сотрудничать в рамках Индо—Тихоокеанской экономической рамочной программы (IPEF), которая должна быть объединена с существующей перспективой АСЕАН в отношении Индо—Тихоокеанской схемы.

Министры обсудили инвестиционное сотрудничество по энергетическим проектам.

В январе–марте 2022 года общий объем товарооборота между Индонезией и Японией достиг $9,98 млрд.