Москва, , 11:49 — REGNUM Некоторые учителя истории в российских школах придерживаются фальшивой версии событий, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Николай Патрушев Scrf.gov.ru

Он рассказал, как в 2021 году посещал Музей Великой Отечественной войны в Минске, в рамках которого экскурсовод рассказала ему об удивлении группы студентов из США, которые сперва усомнились в правдивости доносимых до них событий, поскольку в США им рассказывали, будто бы именно Америка победила нацистскую Германию.

«К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в нашей стране. Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно», — сказал Патрушев.

По его словам, в результате подобной ситуации очень немногие старшеклассники могут перечислить фамилии военных, которые завоевали Победу в войне, а про героев Первой мировой войны или Отечественной войны 1812 года и вовсе никто не слышал.