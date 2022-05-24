Москва, 24 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В данный момент ведется активная разработка новой концепции внешней политики России. Об этом 24 мая рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе международного форума «Новые смыслы новой реальности».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Обновленная концепция сейчас только находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что такая концепция, как и любая концепция или доктринальный документ в России будет создана в результате коллективных усилий: аналитических, научных и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если России поступит предложение о возобновлении отношений со странами Запада, в Москве серьезно подумают, стоит ли это делать.