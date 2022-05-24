Симферополь, 24 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Пассажирский поезд №315/316 сообщением Симферополь — Адлер отправится в первый рейс 1 июня, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

В первый рейс из Симферополя поезд отправится 1 июня в 16:50, прибытие в Адлер — 2 июня в 12:55. Из Адлера поезд отправится в 16:25 с прибытием в Симферополь на следующий день в 10:20. Как пояснили в пресс-службе, расписание составлено так, чтобы путешествие приходилось на ночное время суток. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Керчь-Южная Новый Парк.

В состав поезда будет входить максимум 16 вагонов. Продажа билетов открывается с 24 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 мая будет запущен дополнительный ежедневный поезд из Москвы в Крым. Всего транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» на летний сезон запускает поезда из разных городов России по 17 направлениям. Авиасообщение с Крымом временно ограничено с 24 февраля.