Мадрид, 24 мая 2022, 11:09 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес высоко оценила эффективность и интенсивный темп работы восьми испанских истребителей, размещенных в Литве для выполнения миссий НАТО. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)
Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)
Ministry of the Presidency. Government of Spain

Отмечается, что истребители уже совершили в общей сложности 200 вылетов, из них 12 — в ответ на вторжение неопознанных самолетов.

Последняя авиационная тревога произошла незадолго до прибытия Роблес на авиабазу в Шяуляе, куда она отправилась, чтобы посетить испанский контингент, состоящий из восьми самолетов F-18 и 140 солдат, большинство из которых представляют ВВС Испании.