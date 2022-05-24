Мадрид, , 11:09 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес высоко оценила эффективность и интенсивный темп работы восьми испанских истребителей, размещенных в Литве для выполнения миссий НАТО. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре) Ministry of the Presidency. Government of Spain

Отмечается, что истребители уже совершили в общей сложности 200 вылетов, из них 12 — в ответ на вторжение неопознанных самолетов.

Последняя авиационная тревога произошла незадолго до прибытия Роблес на авиабазу в Шяуляе, куда она отправилась, чтобы посетить испанский контингент, состоящий из восьми самолетов F-18 и 140 солдат, большинство из которых представляют ВВС Испании.