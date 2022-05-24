Москва, , 10:46 — REGNUM Для того, чтобы остановить рост мировой инфляции, следует прекратить гонку санкций и контрсанкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал призывы МВФ уменьшить торговые барьеры ради борьбы с ростом инфляции.

Инфляция Pixabay.com

«Поскольку торговые барьеры — это чаще поднятие таможенных сборов и пошлин и реже прямой запрет экспорта или импорта, то их снятие может служить делу борьбы с инфляцией. Но здесь не все так просто, — сказал Чеглов. — Торговых запретов стало чересчур много. Какие-то страны запрещают вывоз своих товаров, чтобы наполнить рынок и тем сдержать ту же самую инфляцию. Другие защищают своих производителей, свой рынок. И тоже борются с инфляцией в своей стране. Даже среди стран Евросоюза идет регионализация интересов. Поэтому рискну сказать, что прежде всего надо убирать торговые барьеры, введенные по политическим мотивам. На первых порах надо прекратить своеобразную гонку санкций и контрсанкций».

Однако, как подчеркнул экономист, когда «маховик» санкционной войны запущен, остановить его могут только те, кто его запустил.

«Принимающие решения могут просто не прислушаться к советам МВФ. Для реальной борьбы с мировой инфляцией необходима только остановка санкционной войны», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал о том, насколько эффективными могут быть рецепты МВФ, касающиеся борьбы с инфляцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Сработают ли либеральные рецепты МВФ по борьбе с инфляцией?