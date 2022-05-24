Москва, 24 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Дальневосточная авиакомпания «Аврора» и холдинг «Вертолеты России» подписали соглашение на поставку десяти вертолетов Ми-171А2 и одиннадцати вертолетов Ми-171А3 для социально значимых перевозок на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолёт Ми-171

«Соглашение о поставках новых отечественных вертолетов усиливает основу для развития маршрутной сети единой дальневосточной авиакомпании в сегменте, обеспечивающем полеты в наиболее труднодоступные населенные пункты», — отметил генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик , его слова приводятся в сообщении.

Соглашение, подписанное в ходе XV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia, предусматривает поставку вертолетов в период с 2023 по 2026 год.

Уточняется, что в апреле по итогам совещания по вопросу деятельности единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Юрий Трутнев поручил проработать вопрос по включению в авиапарк вертолётов российского производства. План развития авиапарка включает пополнение новыми отечественными самолетами и вертолетами для повышения транспортной доступности внутри региона.