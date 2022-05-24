Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Букет цветов любимому учителю выпускника на последний звонок в школах Санкт-Петербурга обойдется родителям примерно в 1200 рублей, подсчитали аналитики ИТ-компании «Эвотор». И это не самый дорогой букет в среднем по стране.

Букет готов Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Оказалось, что больше всего на цветы учителю придется потратиться родителям Приморья, где средний ценник за букет составляет почти 1900 рублей. При этом в Москве букет выпускнику обойдется в 1796 рублей.

«Выше, чем по России, средняя стоимость букета в Иркутской области (1458 р.), в Новосибирской области (1342 р.), в Хабаровском крае (1337 р.)», — отметили аналитики.

Ниже, чем в среднем по России, средняя стоимость букета в Ростовской (1167 р.), в Самарской (1130 р.), в Калининградской (1092 р.), Кемеровской (1090 р.) областях, в Башкирии (1086 р.) и Свердловской области (1046 р.). Меньше 1000 рублей в среднем букет будет стоить выпускникам в Челябинской области (955 р.), в Пермском крае (819 р.) и в Карелии (797 р.).

«Среди популярных цветов ― гвоздики, розы, хризантемы, альстромерии, герберы, лилии, тюльпаны», — отметили в компании.

Напомним, что последний звонок во многих школах России запланирован на среду, 25 мая.