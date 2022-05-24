Москва, 24 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ растут продажи кнопочных телефонов, нельзя объяснять тем, что население переходит на них со смартфонов из-за дороговизны и дефицита последних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил владелец сети магазинов техники, член «Партии роста» в Татарии Олег Туманов.

Сотовый телефон

«Кнопочные телефоны — это нишевый продукт, востребованный для школьников, людей пенсионного возраста и сотрудников режимных объектов, где запрещены телефоны с камерой, — сказал он. — Сейчас кнопочные телефоны переживают второй расцвет — многие поставщики расширили модельный ряд, предлагая удобные устройства по очень низкой цене. Стоимость среднего кнопочного телефона составляет 1,5 тыс. рублей. Это значительно дешевле обычного массового смартфона, стоимость которого около 10-15 тыс. Но существенного роста импорта кнопочных смартфонов я бы не ждал. Потребитель слишком привык к высокому уровню. А эластичность спроса и широкий модельный ряд производителей позволят приобрести смартфон на любой кошелёк».

При этом он уточнил, что поставки смартфонов в РФ продолжают падать из-за санкций и нежелания попасть под них со стороны американских производителей процессоров и комплектующих.

«Но параллельный и «серый» импорт частично помогут решить эту проблему», — сказал Туманов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поставки кнопочных телефонов в Россию в I квартале 2022 года выросли на 43%.