Вашингтон, 24 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня, сообщает агентство «Киодо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась. Ранее об этом сообщили в Белом доме.

Накануне во время пресс-конференции в Японии Байден объявил о готовности военного участия США в защите Тайваня. Это сразу же вызвало реакцию МИД Китая, подчеркнувшего, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, и для защиты суверенитета страна готова предпринять «решительные действия».