Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Американская кинокомпания Marvel Studios представила полноценный трейлер кинокомикса «Тор: Любовь и Гром». Об этом 24 мая пишет «Мир Фантастики».

Кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и Гром»

В ролике впервые показали коварного Горра в исполнении Кристиана Бэйла — главного антагониста фильма. Мировая премьера картины намечена на 8 июля 2022 года.

Добавим, что лента будет посвящена отношениям между Тором (Крис Хемсворт) и Джейн Фостер (Натали Портман), которая также смогла заполучить божественные силы. Героям предстоит объединиться, чтобы дать отпор Горру, мечтающему убить всех богов.