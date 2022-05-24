Москва, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Греции все компании, экспортирующие российский газ, перешли на оплату в рублях. Об этом сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Pixabay.com Флаг Греции

Собеседник агентства рассказал, что все покупатели перешли на новый порядок оплаты «Газпрому», поэтому прекращения поставок не будет.

«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», — цитирует СМИ слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии сочли преждевременным отказ от оплаты поставок российского газа за рубли.