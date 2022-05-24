Москва, 24 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Россия будет полагаться только на себя и на доказавшие свою надежность страны, которые не «пляшут под чужую дудку», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убеждён, укрепляется с каждым годом», — сказал он, отвечая на вопрос, наладят ли западные страны отношения с Россией.

Лавров добавил, что если западные страны захотят что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, то в Москве «серьезно подумают, нужно ли нам это будет или не очень».