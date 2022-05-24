Лондон, 24 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили план отправки в Чёрное море военных кораблей, пишет газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По данным издания, ВМС должны очистить территорию вокруг украинского порта от мин, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна.

Также в материале указано, что на территории Украины планируется развернуть ракеты большой дальности, которые должны «сдержать попытки России саботировать зелёный коридор».