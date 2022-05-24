Москва, 24 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Призывающие «победить Россию» западные политики плохо знают историю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Дипломат обратил внимание на заявление западных политиков о том, что «Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию» или добиться того, чтобы РФ «проиграла на поле боя».

«Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что политики западных стран«делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия».