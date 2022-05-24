Лондон, , 08:36 — REGNUM Доклад, в котором говорится о повсеместном росте стоимости жизни в Великобритании из-за ситуации вокруг Украины с начала 2021 года, выпустила библиотека британской палаты общин. Текст документа 24 мая приводит RT.

Бедность Pixabay.com

По данным аналитиков, указанный период станет первым в британской истории, при котором уровень абсолютной бедности в стране увеличивается не во время рецессии.

«По оценкам аналитического центра Resolution Foundation, в 2023 году число живущих за абсолютной чертой бедности увеличится на 1,3 млн, включая 500 тыс. детей», — говорится в докладе.

Также в нем предполагается, что относительная бедность в Британии вырастет в течение скорого времени до рекордных значений с 1990-х годов и к 2026–2027 годам в таких условиях будет проживать каждый третий ребёнок в стране.

При этом, по мнению британских экспертов, одной из причин такого развития событий стал связанный с Украиной кризис, оказавший на экономику мира негативное влияние.

«В Великобритании первые экономические последствия выражаются в подорожании энергии», — также указывается в докладе и добавляется, что Россия является одним из наиболее крупных в мире поставщиков энергоносителей во многие страны Европы, хотя и не ведет их прямые поставки в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась против «полного и немедленного» отказа от поставок российской нефти в Евросоюз, так как в этом случае она может быть продана на мировом рынке по возросшим ценам.