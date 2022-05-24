Москва, 24 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Обыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходят в рамках уголовных дел, сообщили 24 мая в пресс-службе генпрокуратуры страны.

Dodon.md Игорь Додон

«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 («Пассивная коррупция»), статьей 181 пункт 2 («Финансирование политической партии со стороны криминальной организации»), статьей 337 («Предательство родины») и статьей 330 пункт 2 («Незаконное обогащение») УК Молдавии», — заявила глава пресс-службы надзорного ведомства Марианна Керпеек РИА Новости.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона.

По данным СМИ, бывшего президента подозревают получении денежных средств от бизнесмена Владимира Плахотнюка.