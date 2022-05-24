Харьков, Украина, , 08:30 — REGNUM Украинские боевики частично разрушили артиллерией элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены, сообщает 24 мая РИА Новости.

ВСУ

Отмечается, что загородные дома расположены под Изюмом около Оскольского водохранилища, недалеко от границы с Донецкой Народной Республикой.

Все жители заранее покинули поселок, на участках остались яхты, катера и дорогие автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что работа Херсонского торгового порта заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море был заминирован украинскими боевиками.

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