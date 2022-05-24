Херсон, Украина, 24 мая 2022, 08:14 — REGNUM Работа Херсонского торгового порта заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море был заминирован украинскими боевиками. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в настоящее время открыть порт почти невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что русский язык получит статус государственного наравне с украинским в освобождённой российской армией в результате спецоперации по денацификации Херсонской области на Украине.
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