Херсон, Украина, , 08:14 — REGNUM Работа Херсонского торгового порта заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море был заминирован украинскими боевиками. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Торговый порт

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в настоящее время открыть порт почти невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что русский язык получит статус государственного наравне с украинским в освобождённой российской армией в результате спецоперации по денацификации Херсонской области на Украине.

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