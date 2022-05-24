Молдавия, 24 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины подозревают экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом 24 мая рассказала глава пресс-службы молдавской генпрокуратуры Марианна Керпеек.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», — приводит ее слова РИА Новости.

Отметим, ранее стало известно, что в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона ведут обыски сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности республики.