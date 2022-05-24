Джакарта, 24 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Основатель SapceX Илон Маск и основатель Microsoft Билл Гейтс подтвердили участие в саммите B20 на Бали, сообщает Antara.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Эту информацию подтвердил председатель B20 в Индонезии Шинта Камдани.

На данный момент более 40 стран-участниц подтвердили свое участие, и более 2000 человек присоединились к сообществу B20.

«Мы очень рады, потому что Илон Маск также готов присутствовать на B20», — заявил Шинта Камдани журналистам.

Различные мероприятия, проводимые B20, направлены на продвижение Индонезии в качестве принимающей стороны G20 и B20, чтобы больше участников бизнеса знали об Индонезии и ее потенциале. Форум B20 также помогает правительству привлечь потенциальных деловых людей, которых можно пригласить в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников встретился с министром торговли Индонезии Мухаммадом Лутфи в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде.

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