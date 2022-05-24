Москва, 24 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Законопроект о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и Центробанком, должен поступить в Госдуму в 2022 году. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Читайте также: В Госдуме предложили вернуть накопительную часть пенсии гражданам

По его словам, это может произойти до конца весенней сессии, которая истекает 31 июля. Аксаков подчеркнул, что концептуальных разногласий по документу нет. Однако источники издания утверждают, что в 2022 году реформы не будет. Близкий к Минфину собеседник сообщил, что решение по законопроекту ещё не принято и, скорее всего, не будет принято в этом году. При этом сформированные добровольные пенсионные накопления, на которые был наложен мораторий в 2014 году, останутся замороженными.

Добавим, что законом предусмотрены налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

Ранее по теме: В России может появиться новый вид пенсии

Напомним, разговоры об оживлении системы накопительных пенсий ведутся с 2016 года. Тогда Минфин и Центробанк предложили создать так называемый индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Предполагалось, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды путём перечисления на свой будущий доход до 6% от зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году концепция ИПК трансформировалась в Гарантированный пенсионный план. Он предусматривал полностью добровольное участие граждан, однако и эта инициатива также не была утверждена.