Москва, 24 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти Brent 23 мая завершились ростом на 0,51%, до $113,43. Можно сказать, что день завершился практически без изменений, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

United Nations Photo Добыча нефти Brent

Участники ожидают новых новостей от ЕС, поскольку политики не могут решить вопрос по импорту российских энергоресурсов.

Позитивным фактором для рынка нефти является ослабление антикоронавирусных ограничений в Шанхае. Тем не менее, трейдеры внимательно следят за последними сообщениями о росте числа новых заражений коронавирусом в Пекине.

Сегодня, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $112,90. С технической точки зрения рынок готов к ралли до $120 за баррель.

Достаточно пройти уровень $115,50. Вечером Американский институт нефти представит отчет по запасам нефти.

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