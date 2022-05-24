Самара, , 08:21 — REGNUM Самарская область развивается уверенно и успешно. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Самару.

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23 мая в Самаре Кириенко обсудил с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и главой Самарской области Дмитрием Азаровым ключевые вопросы развития региона, а также ход реализации приоритетных проектов.

«Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно», — приводит пресс-служба слова Кириенко.

Он отметил и успехи в области сохранения и создания новых рабочих мест.

«Считаю, важнейшая вещь, которую реализовывала Самарская область, причем не только сейчас, а на протяжении длительного времени, — это постоянная работа и вложение в создание рабочих мест. Сегодня, несмотря на уход целого ряда партнеров, которые были значимы для такого промышленно развитого региона как Самарская область, мы точно понимаем — у руководства региона есть понятный и последовательный план, согласованный с правительством Российской Федерации, как будут замещаться возможности уходящих иностранных партнеров. Но самое главное, что запас с точки зрения рабочих мест, с точки зрения мощности промышленного потенциала, позволяет со всеми этими вызовами справиться. Я бы даже сказал, не просто справиться, но и еще создать новые возможности», — сообщил он.

Кириенко сообщил, что уход иностранных комплектующих для «АвтоВАЗа» это и вызов для коллектива, и уникальные возможности для целой отрасли производства автокомпонентов, которой очень богат регион.

«Любой кризис — это пространство возможностей. Вопрос в том, чтобы суметь ими воспользоваться. Я вижу, что делает сегодня руководство Самарской области, и у меня есть уверенность, что у вас в регионе это хорошо понимают»,— отметил первый заместитель руководителя администрации президента России.