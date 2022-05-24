Тегеран, 24 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В кулуарах визита в Оман президента Ирана Ибрагима Раиси между двумя странами было подписано 12 документов о сотрудничестве в политической, транспортной, экономической и туристической сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 мая.

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Раиси прибыл в столицу Омана ранее по приглашению султана Омана Хайтама бен Тарика. Визит президента Ирана в Маскат состоялся в соответствии с политикой нового правительства Исламской Республики по укреплению всестороннего сотрудничества с соседними странами.

12 документов о сотрудничестве были подписаны иранскими министрами промышленности, торговли, иностранных дел, дорожного и городского развития, а также главой Организации содействия торговле.

Поездка президента Раиси в Оман является первой за время пребывания в должности нового султана Омана с января 2020 года.

За несколько дней до визита Раиси в Оман делегация активистов иранского частного сектора во главе с главой Организации содействия торговле Ирана (TPO) Алирезой Пейманпак посетила арабскую страну. В ходе визита иранское представители приняли участие в ирано-оманском торговом форуме.

Министр нефти Ирана Джавад Овджи также посетил Маскат и провел встречи с высокопоставленными должностными лицами Омана. Иранский министр согласился возродить проект прокладки трубопровода для перекачки иранского газа в Оман.