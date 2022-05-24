Вашингтон, 24 мая, 2022, 06:40 — ИА Регнум. США являются «индо-тихоокеанской державой», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Он объяснил, что Соединенные Штаты можно относить к Индо-Тихоокеанскому региону, поскольку страна имеет выход к Тихому океану. По словам Байдена, так ему пришлось отвечать однажды на соответствующий вопрос китайского лидера Си Цзиньпиня.

Президент также подчеркнул, что США «должны и будут сильным, прочным и надежным партнером» других членов Quad (Австралия, Индия, Япония).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южнокорейский президент Юн Сок Ёль собирается объявить об участии Южной Кореи в качестве члена-учредителя в предложенной США Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF).