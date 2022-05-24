София, 24 мая, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Решение об отказе платить в рублях за поставки российского газа было названо преждевременным в Болгарии. Такое заявление сделал 23 мая министр энергетики страны Александр Николов в интервью для телеканала BTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Николов пояснил, что вопрос об оплате за поставки газа России в её национальной валюте, в рублях, будет вынесен на обсуждение с Еврокомиссией (ЕК). Министр энергетики Болгарии подчеркнул важность максимально высокого уровня солидарности и единства в подобных вопросах среди стран Евросоюза. По этой причине Болгария намерена выяснить, действительно ли отказ от оплаты за поставки российского газа в рублях необходим.

Кроме того, Болгария, как отметил Николов, желает получить комментарии о механизме работы санкций. По словам Николова, ЕК ясно дала понять, что оплата в рублях является нарушением санкционных мер, но, возможно, есть разница между корпорациями и государственными компаниями.

Николов сослался на опыт Италии и Германии, объявивших своим компаниям о возможности, не нарушая санкционных мер в отношении России, открытия рублёвых счетов для покупки российского газа.

Напомним, 14 мая Еврокомиссия утвердила новый регламент, позволяющий европейским компаниям-импортёрам оплачивать поставки газа из России, не нарушая наложенных на Москву санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чехии заявили об успешном обходе странами Евросоюза антироссийских санкционных мер ради импорта газа.