Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Коронавирусная инфекция обнаружена у первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом 23 мая сообщила сама Шерман на своей странице в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Шерман уточнила, что в выходные сделала тест на коронавирус и он оказался положительным. Заместителя госсекретаря отметила, что чувствует себя хорошо, у неё только лёгкие симптомы заболевания.

Также Шерман написала, что собирается соблюдать карантин и будет работать из дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за последние сутки зарегистрировано 193 525 новых случаев заражения коронавирусом.

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