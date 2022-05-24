Москва, 24 мая 2022, 03:47 — REGNUM В Москве 24 и 25 мая ожидается холодная погода с дневными температурами до +7… +12 °C, заметного потепления — до +19 °C — следует ожидать 26 мая. Об этом 24 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, холодная погода в столице обусловлена нахождением региона в тылу циклона, с преобладанием северного и северо-западного ветра. Это приводит к месячному отставанию температуры от климатической нормы, что более соответствует апрелю.
Как сообщало ИА REGNUM, российские метеорологи летом планируют перейти в оценке погоды на новые климатические нормы.
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