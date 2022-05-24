Москва, , 03:39 — REGNUM Россия серьезно изучит необходимость восстановления отношений с Западом в случае поступления соответствующего предложения, заявил министр иностранных с дел РФ Сергей Лавров 23 мая в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, результат такого процесса полностью зависит от западных государств. Кроме того, глава МИД отметил, что Россия собирается полагаться только на себя, а также страны, которые проводят независимую политику и подтверждают свою надежность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Сергей Лавров заявил, что политика Запада по сдерживанию Москвы достигла кульминации, а ситуация на планете обострилась до предела. 14 мая глава МИД РФ предупредил, что последствия гибридной войны западных стран против России отразятся на всем мире.

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