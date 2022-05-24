Москва, 24 мая, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Россия серьезно изучит необходимость восстановления отношений с Западом в случае поступления соответствующего предложения, заявил министр иностранных с дел РФ Сергей Лавров 23 мая в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, результат такого процесса полностью зависит от западных государств. Кроме того, глава МИД отметил, что Россия собирается полагаться только на себя, а также страны, которые проводят независимую политику и подтверждают свою надежность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Сергей Лавров заявил, что политика Запада по сдерживанию Москвы достигла кульминации, а ситуация на планете обострилась до предела. 14 мая глава МИД РФ предупредил, что последствия гибридной войны западных стран против России отразятся на всем мире.