Вашингтон, 24 мая, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Американский космический корабль Starliner, 21 мая доставивший на Международную космическую станцию (МКС) более 200 килограммов припасов и провизии, вернётся на Землю 25 мая. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

CST-100 Starliner

Закрытие люков Starliner запланировано на 25 мая. В 14:36 по времени восточного побережья США (21:36 мск) должна быть проведена расстыковка корабля и МКС. Приземление космического корабля ожидается спустя четыре часа на военном полигоне White Sands в американском штате Нью-Мексико.

Starliner вернёт на Землю порядка 270 килограммов различных грузов, включая компоненты системы регенерации воздуха станции.

Как сообщало ИА REGNUM, американский корабль Starliner состыковался с Международной космической станцией после двух неудачных попыток.

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