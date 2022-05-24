Женева, Швейцария, , 02:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка оспы обезьян, которая наблюдается в мире с середины мая, не требует срочной массовой вакцинации населения. Об этом 23 мая заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди, сообщает агентство Reuters.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

Он также признал, что на сегодняшний день запас вакцин и антивирусных препаратов против указанного заболевания ограничен. Пибоди отметил, что распространению вируса обезьяньей оспы можно противодействовать через «безопасное сексуальное поведение и соблюдение правил гигиены, включая частое мытье рук».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев в беседе с ТАСС заявил, что нынешняя вспышка оспы обезьян исчезнет в ближайшее время и не перейдет в эпидемию.

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