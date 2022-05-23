Афины , 24 мая, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Греческая газовая компания DEPA расплатилась с российским Газпромом за природный газ, поставленный в Грецию по итогам апреля. Об этом 23 мая сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

George E. Koronaios Флаг Греции

Утверждается, что платеж был произведен в евро 19 мая «в соответствии с указаниями Еврокомиссии». Кроме того, как отмечается в заявлении DEPA, процедура «была полностью безопасной».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал невозможным мгновенный отказ от российского газа. 14 мая глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что с мая Молдавия начала использовать евро для платежей России за голубое топливо.