Москва, 24 мая, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Закон об особом статусе для граждан Польши еще более унизителен, чем прежние колониальные договоры. Об этом 24 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«Если учесть, что в соответствии с этим законом поляки получат на Украине доступ к государственной тайне, к управлению стратегическими отраслями промышленности, к управлению вооруженными силами, то можно говорить о том, что это полноценная государственная зависимость от «нации-хозяина», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это будет означать колониальный статус Украины де-юре.

«Примечательно, что он, этот статус, оформляется не через договор между двумя странами (метрополией и колонией), а добровольно и в одностороннем порядке через введение в законодательство соответствующего закона», — отметил эксперт.

По мнению Неменского, это еще более унизительная форма, чем прежние колониальные договоры.

Напомним, что что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал закон об особом правовом положении граждан Польши на Украине.