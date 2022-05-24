Шахты, Ростовская область, 24 мая 2022, 00:10 — REGNUM В Ростовской области начата проверка после ранения десятилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.
Инцидент случился в Шахтах. Следователям поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение десятилетнего мальчика с травмой живота.
«В настоящее время ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь. Следователем выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.
Назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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