Шахты, Ростовская область, 24 мая, 2022, 00:10 — ИА Регнум. В Ростовской области начата проверка после ранения десятилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Инцидент случился в Шахтах. Следователям поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение десятилетнего мальчика с травмой живота.

«В настоящее время ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь. Следователем выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.