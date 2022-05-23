Москва, 23 мая, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) полностью дискредитировал себя, и произошло это раньше, чем произошла нынешняя ситуация вокруг Украины, заявил 23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Об этом он сообщил в ходе выступления в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

«Из Совета по правам человека вышли сами. Нас собирались оттуда исключать, приостанавливать наше членство. Мы решили сделать это самостоятельно. Совет себя дискредитировал задолго до того, как началась нынешняя ситуация вокруг Украины», — сказал глава МИД России.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что страны Запада фактически расписались в том, что не желают и не умеют жить по правилам, указанным в Уставе ООН.