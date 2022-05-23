Лондон, 23 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Британии угрожает нехватка стеклянных бутылок для пива, сообщает 23 мая газета Scotsman со ссылкой на директора крупнейшей в Шотландии оптовой компании Dunns Food and Drinks Джули Данн.

moritz320 Пивные бутылки

По её словам, это может случиться из-за роста цен на энергию. С аналогичным опасением уже выступили представители пивной индустрии Германии.

«Пройдет немного времени, и нехватка стеклянной тары ударит по британским потребителям. Наши поставщики вин и спиртных напитков из разных стран мира сталкиваются с трудностями, которые вызовут цепную реакцию. Как следствие, уменьшится разнообразие бутылочного пива, которое мы сейчас видим на полках в Британии», — цитирует издание слова Джули Данн.

Она пояснила, что стеклотара занимает очень важное место в традициях пивного производства, и пока производители переходят на жестяные банки для обеспечения стабильности поставок, кто-то воспримет это как обесценивание бренда, что неизбежно выльется в дополнительные расходы для потребителей.

«Мы продаем огромные объемы пива из Германии, поэтому я жду, что мы почувствуем сейсмический удар в ближайшее время», — добавила она.