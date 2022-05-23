София, , 23:24 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 23 мая призвал премьер-министра республики Кирила Петкова в диалоге со Скопье следовать официальной болгарской позиции, изложенной в документах, одобренных парламентом и на последнем заседании Консультативного совета национальной безопасности.

Румен Радев Rumenradev.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление Радева стало ответом на предложением Петкова о созыве совета нацбезопасности.

Румен Радев «Совет является органом, помогающим в диалоге и поиске решения по вопросам национальной важности. Что касается Северной Македонии, широкий консенсус не только присутствует, он был недвусмысленно высказан. Власти должны ясно выражать свою позицию по таким вопросам».

Политик подчеркнул, что продолжит «защищать права граждан с болгарским самосознанием в Северной Македонии», и что его стране нужна стабильность, прозрачность и принципиальное управление.

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