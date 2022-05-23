София, 23 мая 2022, 23:24 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 23 мая призвал премьер-министра республики Кирила Петкова в диалоге со Скопье следовать официальной болгарской позиции, изложенной в документах, одобренных парламентом и на последнем заседании Консультативного совета национальной безопасности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление Радева стало ответом на предложением Петкова о созыве совета нацбезопасности.
Политик подчеркнул, что продолжит «защищать права граждан с болгарским самосознанием в Северной Македонии», и что его стране нужна стабильность, прозрачность и принципиальное управление.
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