Вашингтон, , 22:52 — REGNUM В США зафиксировано пять случаев заражения оспой обезьян, заявила 23 мая на брифинге заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США Дженнифер Маккуистон.

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«Вдобавок к одному ранее подтвержденному случаю оспы обезьян в Массачусетсе, были выявлены еще четыре случая этого поксвируса», — сказала она.

Новые факты заражения были выявлены в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта. Все заразившиеся — мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Британии заявили о 36 случаях заражения оспой обезьян.

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