Анкара, , 22:42 — REGNUM Турция проведёт военные операции с целью создания 30-км зоны безопасности вдоль своих южных границ, сообщают 23 мая западные СМИ со ссылкой на выступление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, эти операции будут проведены в рамках противодействия террористическим угрозам.

«Эти операции в основном будут нацелены на территории, которые являются источниками нападений на нашу страну, а также на создание зон безопасности», — цитируют СМИ слова президента Эрдогана.

По некоторым данным, речь идёт о северных районах Сирии, которые сейчас контролируются отрядами Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

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