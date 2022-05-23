Приштина, , 22:45 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 23 мая завершил свое 18-дневное турне по США и отчитался об итогах на своей странице в социальной сети.

Альбин Курти Arianit

По словам политика, поездка была плодотворной. Курти поучаствовал в форуме мировых дел (World Affairs Forum), который состоялся в Стамфорде (штат Коннектикут), встретился с мэром Массачусетса Чарльзом Бейкером, а также провел лекцию и семинар в университете Род Айленда.

В Нью-Йорке политик совместно с главой минздрава Рифатом Ляфити побеседовал с главой Медицинского колледжа.

Ранее в Бостоне политик посетил могилы выдающихся албанских политиков и писателей Фана Ноли и Фаика Коницы. Курти посетил исторический кафедральный собор святого Георгия, в котором состоялась первая в истории православная служба на албанском языке (Фан Ноли успел побывать премьер-министром Албании и епископом).

Политик подчеркнул важность обучения албанского языка для предотвращения ассимиляции албанской диаспоры в ходе посещения албанской школы в Нью-Йорке, а также встретился с рядом сенаторов.

Подчеркнем, что за все время визита в США Курти не встретился ни с министрами, ни с представителями Госдепа, ни с членами администрации президента.

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