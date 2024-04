Лондон, 23 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Британская рок-группа Suede вернулась с своего девятого студийного альбоме Autofiction и представила лид-сингл She Still Leads Me On. Об этом 23 мая группа сообщила в своих социальных сетях.

Скриншот Instagram* группа Suede

После того, как на прошлой неделе Suede поделились в социальных сетях загадочным видео-тизером, они вернулись с новым синглом She Still Leads Me On. Альбом Autofiction последует за пластинкой Suede 2018 года The Blue Hour, и, по словам Бретта Андерсона, это «панк-пластинка». Он добавил: «Просто мы впятером в комнате, где все глюки и лажи раскрыты; сама группа раскрыта во всей своей первобытной неразберихе».

Релиз альбома назначен на 16 сентября.