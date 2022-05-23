Рим, 23 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Причиной происходящего на Украине является национализм, заявил 23 мая президент Италии Серджо Маттарелла.

Jaqen Серджо Маттарелла

При этом формальный глава итальянского государства имел в виду не украинский, а русский национализм, которым якобы и руководствуются в Москве.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».